Pallavolo serie B1 f – La Nardi Volta sbanca Noventa. Euromontaggi Porto ko al quinto

Mantova Nulla da fare per l’Euromontaggi a Pavia di Udine contro il Blu Team. La squadra di Cristina Guicciardi si è arresa al tie-break. Subito avanti le friulane 25-22 nel primo set, equilibrato fino al 14-14, poi il Bue Team ha allungato e chiuso. Le virgiliane si sono vendicate: prima hanno pareggiato i conti per 25-20, tenendo sempre il controllo del punteggio, poi sono andate sul 2-1 con un facile 25-12. Gara chiusa? Neanche a parlarne: il team di casa ha riordinato le idee e impattato 25-19. Partenza a razzo nel tie-break e col 15-9 ha zittito le virgiliane. Festa invece per la Nardi Volta, che ha superato con un netto 3-0 l’ostico Ipag Noventa Vicentina. «Alla vigilia questa sfida presentava delle insidie – afferma il presidente Sergio Longhi – Sul campo invece tutto è filato liscio, come testimoniano i parziali di 25-16, 25-18 e 25-15. Bel successo e dunque andiamo avanti».