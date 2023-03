Calcio Serie C: MANTOVA-JUVENTUS NG 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Quintultima di campionato per il Mantova, che ospita la Juve Next Gen dell’ex Massimo Brambilla. Reduci da tre sconfitte consecutive, i biancorossi sono chiamati a far punti per avvicinare la zona salvezza. Mandorlini deve fare a meno dello squalificato Gerbaudo; degli infortunati Guccione, Fazzi, Yeboah, Matteucci e Pedone; e di Ghilardi, impegnato con la Nazionale U20. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-JUVENTUS NG 0-0

MANTOVA (3-5-2): Chiorra; Padella, Iotti, Panizzi; Fontana, Messori, De Francesco, Pierobon, Ceresoli; Bocalon, Mensah. A disp.: Tosi, Malaguti, Procaccio, Conti, D’Orazio, Darrel, Pacurar, Silvestro, Rodriguez. All.: Mandorlini.

JUVENTUS NG (3-4-1-2): Daffara; Savona, Muharemovic, Riccio; Sersanti, Barrenechea, Besaggio, Cudrig; Soulé; Compagnon, Sekulov. A disp.: Raina, Vinarcik, Nzouango, Da Graca, Bonetti, Cotter, Lipari, Palumbo, Cerri. All.: Brambilla.

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1 (assistenti: Andreano di Foggia e Pistarelli di Fermo)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Sekulov. Calci d’angolo: 1-1

Primo tempo

18′ Sekulov è il primo ammonito del match.

17′ Occasione Mantova! Pierobon avanza palla al piede e lascia partire un sinistro potente: alto di poco, applausi comunque.

12′ Soulè avanza e conclude dal limite dell’area. Ne esce un rasoterra debole e centrale che trova pronto Chiorra.

10′ Partita equilibrata, si gioca prevalentemente a centrocampo.

7′ Primo corner per il Mantova scaturito da una bella combinazione Fontana-Messori.

1′ Subito un calcio d’angolo per la Juve. Sul traversone dalla bandierina Cudrig gira di testa ma la palla termina alta.

La Juve batte il calcio d’inizio. Si comincia.

Mantova in maglia bianca, Juve in nero. Per la “Giornata dell’inclusività” sfilata a centrocampo di ragazzi diversamente abili.

Pomeriggio nuvoloso, siamo in attesa dell’ingresso in campo delle squadre.