Rugby serie B – Dominio Caimani: la serie A è più vicina

Viadana Il Florentia dura solo 20 minuti a Viadana, poi sono i Caimani a premere sull’acceleratore e allungare le distanze, regalando al meraviglioso pubblico presente sugli spalti dello Zaffanella la vittoria che li proietta in orbita Serie A. Il quindici di Madero e Tejerizo stende per 44-16 i toscani dell’ex Viadana Luigi Ferraro e si avvicina a grandi passi all’agognata promozione. «Successo meritato – afferma il gm Ulises Gamboa – I ragazzi avevano tanta voglia di vincere e lo hanno dimostrato sul campo. Gara a senso unico. I nostri avversari hanno realizzato una meta e gli altri punti su calci piazzati. I Caimani visti contro il Florentia allo “Zaffanella” hanno dimostrato di essere di un altro livello. Hanno sviluppato per tutta la gara il gioco che i tecnici chiedono loro: plauso dunque a tutti».