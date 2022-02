Pallavolo serie B2 f – Rigoni: “La Zoo Bautique crescerà ancora”

STRADELLA Con il campionato ancora fermo fino al prossimo weekend, la Zoo Bautique agli ordini dei tecnici Enrico Pinzi e Diego Pavan prosegue la preparazione. Rientrata nel gruppo Pellegrini, la compagine del presidente Vanni Rigoni deve recuperare la gara dell’ultima di andata a Ponti sul Mincio con l’Orotig per chiudere regolarmente il girone d’andata. Probabile che la partita possa essere giocata il 21 o 22 febbraio. Se effettivamente si riparte tra due settimane, sabato 12 la Davis dovrebbe essere ospite a Piadena per la sedicesima giornata. Domani comunque dovrebbe esserci una riunione della Federazione per decidere come procedere.

«Come cammino nell’andata – spiega il presidente Rigoni -, quando manca da recuperare per quanto ci riguarda una gara, abbiamo fatto bene. Il mio personale augurio è quello che la squadra riesca a confermarsi nel ritorno, ma se fosse possibile anche di migliorare il cammino… Conosciamo ormai torneo e avversarie, perciò qualcosa in più potremmo anche fare. Sono contento del comportamento della squadra e del lavoro degli allenatori. Peccato per la sconfitta per 3-0 contro Piadena, perché per due set abbiamo giocato alla pari contro la capolista. Le ultime sconfitte con Gussago e Quaderni sono maturate al tie-break, ma le ragazze hanno lottato. Abbiamo dei problemi con le giovanili causa quarantene… Difficile ritornare a giocare a breve».