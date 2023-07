Pole Dance – La Smirnov Academy brilla ad Atene: cinque ori, un argento e un bronzo

Atene (Gre) Lungo weekend di gara e ricco di risultati importanti per la Smirnov Acrobatic Academy, ad Atene, targato HPSAF. La squadra italiana si è destreggiata sui vari attrezzi previsti nella competizione, stupendo ancora una volta il pubblico con ottime performance, e ritorna in Italia con un medagliere composto da ben cinque ori, un argento, un bronzo e il miglior premio overall. Di seguito i podi ottenuti nelle varie discipline e categorie: Luca Badinelli (Man Amateur) 18/39 – Aerial Hammock – primo classificato, Linda Torreggiani (Junior A Competitive) – Aerial Hammock – prima classificata. Stesso ottimo risultato nello Junior A Competitive – Aerial Hoop, più il premio per l’overall, e nello Junior A Competitive – Artistic Pole. Beatrice Sarzi (Women Senior Amateur 18/39 – Artistic Pole) chiude a un passo dal podio con il quarto posto. Valentina Rossini (Women SemiPro 18/39) – Artistic Pole – quinta ed Erika Scarupa, sempre Women SemiPro 18/39, sesta nell’Artistic Pole. Un altro successo porta la firma di Tiffany Burgess (Women Master 40+ SemiPro) – Artistic Pole, mentre Monica Pinzi (Women Senior Competitive 18/39) – Artistic Pole si piazza al quarto posto. Chiudiamo la rassegna dei risultati con Carlotta Bonazzoli (Women Senior Competitive 18/39) che nell’ Aerial Hammock vince il bronzo, mentre è seconda nell’Artistic Pole.