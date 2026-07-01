Tamburello maschile e femminile – Il weekend della Coppa Europa: le partite di Castellaro, Solferino e Guidizzolo

MANTOVA Si avvicina la Coppa Europa di tamburello, in programma nel prossimo weekend. Sabato e domenica i fari saranno puntati su Notre-Dame-de-Londres, comune francese che quest’anno sarà il teatro della manifestazione. Tre le squadre mantovane in corsa per il trofeo: il Castellaro (campione d’Italia) e il Solferino (trionfatore della scorsa edizione della Coppa) in campo maschile; la Virtus Guidizzolo nel femminile.

È stato definito il programma degli incontri. Si comincia sabato alle ore 10 con l’unica gara che non interessa i colori virgiliani: la semifinale femminile tra le francesi del Poussan le piemontesi della Tigliolese. Alle 15 la prima semifinale maschile, che vedrà il Castellaro opposto ai transalpini del Cournonterral. Le ragazze della Virtus Guidizzolo scenderanno in campo alle 17 per affrontare le padroni di casa del Notre Dame de Londres. Gran chiusura alle 22 con il Solferino che cercherà di strappare il pass al Gignac.

Domenica sarà il giorno delle finali. In mattinata quelle per il terzo posto: alle 9 la femminile, alle 10.30 la maschile. Nel pomeriggio l’atto conclusivo della kermesse: alle 15 la finale femminile, alle 17 quella maschile. In ogni caso, sarà una due giorni ricca di emozioni e spettacolo. I team mantovani cercano gloria ed hanno le carte in regola per ottenerla.