Tamburello Serie C maschile – Il Ceresara vince il titolo regionale con una giornata d’anticipo

CERESARA Il Ceresara festeggia il titolo regionale di Serie C con un turno d’anticipo, coronando una stagione di grande continuità e risultati. Il successo è arrivato nella partita casalinga contro il Capriano del Colle B, superato con un netto 6-1, 6-1 che non lascia certo nessuno spazio a repliche. Un’affermazione chiara e convincente, che certifica la superiorità in stagione della formazione mantovana.

Un traguardo importante per il club presieduto da Fabrizio Pezzini che premia il lavoro del gruppo e dello staff tecnico, capace di mantenere alto il livello di rendimento per tutta la stagione e di portare a casa un titolo meritato con pieno anticipo.