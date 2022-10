Volley Serie B1 femminile – Il nuovo corso del Porto comincia a dare frutti. Anche Volta ingrana

MANTOVA Dopo le sconfitte nel turno inaugurale, Euromontaggi Porto e Nardi Volta hanno collezionato entrambe due vittorie consecutive e viaggiano a braccetto a quota 6 punti in classifica. Naturalmente siamo solo alle prime battute del campionato e i rapporti di forza sono tutti da scoprire, ma la reazione dei due sestetti virgiliani dopo la brutta partenza è confortante. Ancora lontana la data (17 dicembre) della resa dei conti nel derby, per entrambe adesso l’obiettivo a breve termine è confermare i progressi evidenziati nelle ultime settimane.

L’Ngs Porto è ripartito in questa stagione con tante novità, a cominciare dallo staff tecnico guidato da Cristina Guicciardi, per non ripetere gli affanni del recente passato. La sconfitta all’esordio a Santa Giustina in Colle è stata riscattata con i due successi pieni in casa contro il Castelfranco Veneto e sabato scorso a Villa Bartolomea sul neopromosso Spakka. Nel prossimo turno sfida casalinga alla Fantini Folcieri Ostiano. «Tutte le partite nascondono delle insidie – afferma la coach Guicciardi – non ci sono squadre da sottovalutare in questo girone. Mi fido tantissimo delle mie giocatrici, stiamo trovando dei buoni equilibri e anche chi entra in campo dalla panchina dà sempre il suo contributo. Se riusciamo ad esprimere al meglio il nostro potenziale, ce la possiamo giocare alla pari con tutti. Alle ragazze dico sempre di andare in campo per divertirsi e, in questo senso, se si sviluppa un bel gioco ci si diverte anche di più. Per questo risultati e divertimento spesso vanno di pari passo».

La Nardi Volta, dal canto suo, ha un po’ ridimensionato le ambizioni dopo che nelle due precedenti stagioni ha visto sfumare la promozione all’ultima partita dei play off. Ma lo spirito vincente della squadra non è mutato, come dimostra il successo colto domenica a Ostiano. «Perso il primo set, la squadra ha avuto una grande reazione di carattere nel secondo – afferma coach Tisci – ha rimontato da 14-22 e la partita lì è girata. Le ragazze hanno preso fiducia e battuto un avversario tosto, che merita più del punto che ha in classifica. Sabato prossimo giochiamo in casa contro il Santa Giustina in Colle, una delle squadre candidate a vincere il girone. Ci attende un’altra partita difficile, ma non partiamo certo battuti».