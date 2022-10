Fiasconaro: “La bandiera della pace sventoli davanti al Pirellone”

MILANO Andrea Fiasconaro consigliere in Regione del M5S comunica che il capogruppo al Pirellone del movimento pentastellato Nicola Di Marco ha chiesto al presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi di poter esporre la bandiera della pace accanto a quelle italiana, europea e di Regione Lombardia, all’ingresso di Palazzo Pirelli. Contestualmente ha chiesto al presidente che la Regione partecipi alla manifestazione per la pace in programma il prossimo 5 novembre a Roma. «Qualora i rappresentanti del governo regionale fossero impegnati per quella data, è stato proposto che venga delegato un altro rappresentante del Consiglio regionale».

Allo stesso tempo i rappresentanti M5S nei consigli comunali chiederanno ai sindaci di poter esporre la bandiera della pace nelle sedi municipali. «Si tratta di piccoli gesti simbolici, volti a manifestare come la pace non sia più solo avvertita come speranza, ma piuttosto come un’urgenza», chiosa Fiasconaro.