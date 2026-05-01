Calcio Serie B: IL MANTOVA BATTE IL MONZA AL 95′ (3-2) ED E’ SALVO!

MANTOVA Il Mantova è salvo! Grazie al successo sul Monza (3-2) i biancorossi hanno conquistato la matematica certezza di partecipare al loro terzo campionato consecutivo di Serie B. Una partita bellissima e ricca di emozioni, quella andata in scena ieri al Martelli. Mantova straripante nel primo tempo: al 23′ il vantaggio firmato da Kouda, su assist di Trimboli, che infila il portiere ospite con un rasoterra; al 36′ il raddoppio di Mancuso, servito da Marras. Dominio totale dei biancorossi contro un Monza in palese sofferenza. Nella ripresa i brianzoli spingono di più. Dopo una traversa di Azevedo, arriva il 2-1 al 78′: lo sigla Lucchesi con un tap-in dopo traversa di Ravanelli. All’89’ il 2-2 siglato da Mota. Il Mantova sarebbe comunque salvo, ma Benaissa fa venir giù il Martelli al 95′ con un pallonetto che beffa Thiam. Delirio biancorosso. Ora il Mantova può perfino cullare il sogno play off: ha infatti raggiunto Avellino e Cesena all’ottavo posto. Venerdì sera (ore 20.30) l’ultima partita a Frosinone.