Aler, a Mantova recuperati 95 alloggi su 130 grazie alla Regione

MANTOVA – “Un anno fa annunciavo il lancio di questa iniziativa ed evidenziavo che il recupero degli alloggi Aler nei cinque territori Aler aveva raggiunto il 40%. Oggi i dati su base regionale documentano una riqualificazione media superiore all’86%”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, commentando i dati del Contatore on line ideato per tracciare il tasso di recupero degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler lombarde. A Mantova ne sono recuperati 95 su 130 con un finanziamento pari al 73%;

“Con il mese di gennaio – ha aggiunto Bolognini – sono 3902 gli alloggi recuperati, dei 4.560 individuati e coperti col finanziamento: 268 solo nell’ultimo mese. La volontà di metterli a disposizione per l’assegnazione, alle famiglie che ne hanno diritto, è molto forte. Lavoriamo per rispettare i tempi che ci siamo dati, consapevoli di poter dare una risposta importante al bisogno di case in regione. È un intervento concreto che non risolve tutte le necessità ma documenta più di ogni parola l’impegno e la volontà del Presidente e della Giunta lombarda di rendere fruibile il patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (Erp). Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – aveva avviato questi programmi di recupero, finanziati con risorse nazionali (49%) e regionali (51%), per oltre 78,4 milioni di euro, nel biennio 2016-18. Con l’accelerazione che abbiamo dato per restituirli al più presto alla comunità prevediamo la conclusione dei lavori di ristrutturazione dei 4.560 alloggi entro la fine 2020”.