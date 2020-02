La scuola a casa: partono anche le lezioni online

MANTOVA – Per molti lavoratori si sta applicando il telelavoro e per i figli la formazione è online. La emergenza sanitaria legata al coronavirus ha suggerito alla dirigenza delle scuole primarie provinciali una scuola più sicura: Le lezioni da casa per gli alunni saranno organizzate in classi virtuali in cui comunicazione e avvisi con le famiglie avverranno a distanza .

Il canale principale di comunicazione sarà la App del registro elettronico.

La prima iniziativa didattica è stata ideata dal dirigente Alfonso D’Ambrosio con la collaborazione di Tuttoscuola. «Una sorta di lezione online per dare un senso di normalità in questo particolare momento che stiamo vivendo con i più piccoli». Oggi gli alunni delle seconde, terze e quarte primaria potranno collegarsi per una sessione educativa. La partecipazione al seminario sarà in forma remota dalle 10 alle 12; non è obbligatoria e ci si può sconnettere quando si preferisce. Si tratta di lettura di storie e simili.

Valentina li puma