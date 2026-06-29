Venerdì forum sull’economia da parte di Cna Lombardia

MANTOVA – I vertici del Consiglio regionale di Cna Lombardia si sono dati appuntamento a Mantova venerdì per un forum sull’attuale situazione economica delle piccole imprese . L’evento con inizio alle ore 16 si terrà a bordo delle Navi Andes con un giro itinerante sui laghi della città per proseguire alle ore 17 con i saluti istituzionali per poi proseguire con un convegno promosso in collaborazione con Unisalute dal titolo : “Piccole Imprese tra Guerra e Pace. Quale Economia?”. che affronta le crisi geopolitiche che comportano per le piccole imprese un’estrema volatilità dei costi energetici e delle materie prime, stretta creditizia , costi di produzione , inflazione e un clima di incertezza per il futuro. Il programma dei lavori prevede i saluti del presidente di Cna Mantova, Nicola Dall’Argine, del sindaco di Mantova Andrea Murari e dell’Assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi. Seguirà una tavolo rotonda moderata dal giornalista Fabio Pizzul, con gli interventi del Segretario regionale di Cna Lombardia, Stefano Binda,dell’’Assessore regionale allo sviluppo Economico Guido Guidesi, dell’economista Raul Caruso, professore ordinario di Politica Economica Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di Francesco Samorè segretario generale della Fondazione Giannino Bassetti e dell’ on. Silvia Roggiani del Pd. I lavori si concluderanno con gli interventi del presidente nazionale di Cna Dario Costantini e dal presidente regionale di Cna Lombardia Giovanni Bozzini.