Danni per il maltempo: approvata la mozione di Alessandra Cappellari

MILANO – Un sostegno alle aziende messe a dura prova dal maltempo: approvata ieri mattina all’unanimità in consiglio regionale la mozione urgente circa le azioni per il contrasto ai danni provocati dal maltempo al comparto agricolo della Provincia di Mantova.

In merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega, promotore del testo, Alessandra Cappellari: «Stato di calamità per tutto il territorio regionale, realizzazione del fondo catastrofale dedicato alle aziende agricole e attivazione presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel richiedere il riconoscimento di evento eccezionale per i territori mantovani colpiti dal maltempo nelle serate del 4 e 8 luglio 2022. Questo l’invito contenuto nella mozione indirizzata al Presidente Attilio Fontana e alla Giunta regionale per far fronte ai forti danni della settimana scorsa. Nelle serate del 4 e del 8 luglio – ricorda Cappellari – si sono abbattuti sulla Provincia di Mantova dei fenomeni meteorologici di forte intensità (tromba d’aria e grandine) che hanno arrecato danni ai comparti agricoli locali. In particolare, nella zona di Canneto sull’Oglio e Acquanegra sul Chiese gli eventi maggiori hanno coinvolto il settore floro-vivaistico e vi sono numerose segnalazioni di mais allettato, con percentuale di danno dell’80% tra Rodigo e Castellucchio».

Purtroppo, non tutte le aziende agricole colpite dalla calamità naturale risultano essere coperte da adeguati strumenti assicurativi sia per i costi degli stessi strumenti, sia soprattutto per mancanza di compagnie che offrano polizze assicurative idonee: «Bene, quindi – ha aggiunto il consigliere regionale mantovano del Carrtoccio – l’approvazione unanime di questo testo sia per rispondere ai danni arrecati dal maltempo sia per affrontare la grave crisi idrica e l’aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime, soprattutto fertilizzanti ed energia elettrica».