Scuole: intesa Regione-Ministero per le mense “bio”

MANTOVA – Un passo avanti verso l’alimentazione bio nelle scuole. Un lavoro portato a compimento dal governo e dalla Regione, in un’ottica di servizio e di salvaguardia della salute.

Le risorse complessive messe a disposizione dal riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2020 sono pari a 5 milioni di euro, e alla Lombardia arriveranno 816mila euro. Così i portavoce M5S Alberto Zolezzi e Andrea Fiasconaro commentano l’intesa sul decreto del Ministero delle Politiche agricole, di concerto con il Ministero dell’Istruzione. «Un ulteriore passo verso la sostenibilità. Sostenere il biologico è fondamentale, da un lato come risposta alla necessità di ridurre gli impatti ambientali del settore agricolo, ma soprattutto per avere un cibo più sano. L’alimentazione è tra i principali fattori di prevenzione per quanto riguarda la nostra salute ed è importante stimolare questa consapevolezza anche attraverso la scelta del biologico nelle mense» concludono.