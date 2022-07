Controlli con il drone per prevenire e reprimere l’abbandono rifiuti e altri reati ambientali

SUZZARA – Nell’ambito del progetto regionale sulla sicurezza ambientale avviato nel 2019 che vede coinvolto quale capofila il Comune di Mantova, lunedì scorso il Nucleo Specialistico Ambientale di Polizia Locale di Suzzara ha effettuato un sopralluogo congiunto nella zona del Po e più precisamente nel Parco San Colombano nella frazione di Riva e in zona golenale in frazione di Tabellano. L’intervento è stato coadiuvato dall’utilizzo tecnologico di un drone messo a disposizione dalla Polizia Locale di Quistello. L’attività si inserisce nell’ambito del controllo del territorio dal punto di vista ambientale e per la repressione degli illeciti relativi all’abbandono di rifiuti. Al sopralluogo hanno partecipato anche componenti delle unità specialistiche dei Comuni di Quistello e Ostiglia, in ottica di creazione di sinergie e specializzazione sulla tematica ambientale. L’utilizzo del drone consente di controllare dall’alto alcune aree che sarebbero altrimenti difficilmente verificabili. La decisione di unire le forze nell’ambito di questo progetto ha permesso agli operatori di condividere conoscenze ed esperienze. Questa tipologia di operazione verrà ripetuta in base ad un calendario prefissato, per monitorare diverse zone sensibili sul territorio.