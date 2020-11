E-Distribuzione: sciopero di altre 8 ore nelle 5 sedi

MANTOVA – Nuovo sciopero in vista, dopo quello di giovedì 19, alla E-Distribuzione, nelle sue cinque sedi virgiliane. Ma questa volta non più di 4 bensì di 8 ore. L’astensione annunciata ieri dalla Cgil di Mantova è calendarizzata per giovedì 17 dicembre, e le motivazioni sono le stesse che avevano indotto lo sciopero del 19, ovvero da ricondurre in particolare alla volontà aziendale di esternalizzare importanti attività del “core business” e di modificare il servizio di reperibilità, estendendo gli ambiti d’intervento, con ripercussioni certe sui tempi per il ripristino del servizio. Da qui da Filctem Cgil, Flaei chiedono investimenti sulle infrastrutture della rete, assunzioni e il mantenimento di un profilo industriale della società. Gli stessi sindacati avvisano che finché non ci saranno fatti concreti continuerà l’agitazione con una ulteriore fase di mobilitazione per salvaguardare un servizio pubblico essenziale.