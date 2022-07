Residenti ostaggio di inquilini violenti, allarme sicurezza in un condomino Aler

Mantova Problema sicurezza per i residenti di un condominio Aler in via Bolivia, nel quartiere cittadino di Due Pini. A sollevare la questione, dopo le diverse segnalazioni pervenute dagli stessi inquilini esasperati, è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pierluigi Baschieri, fautore sul tema di un’apposita interrogazione precipuamente rivolta all’assessore al welfare Andrea Caprini. «I Due Pini – argomenta Baschieri – risulta essere il quartiere, assieme a Lunetta, con la più alta concentrazione di alloggi popolari di proprietà delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale e abitati in prevalenza da soggetti over 65 e famiglie con minori. Negli ultimi mesi ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di residenti – firmatari anche di una petizione – che lamentano la difficile convivenza all’interno del condominio di via Bolivia 1, a causa di un paio di condomini molesti del tutto avversi alla civile convivenza. Questi soggetti infatti si sono resi responsabili di ripetuti episodi violenti perpetrati ai danni di alcuni inquilini. In un caso addirittura un’anziana, aggredita fisicamente da uno di questi due individui è dovuta ricorrere alle cure sanitarie del pronto soccorso. In via generale oltre alle lesioni personali non si contano i casi di minacce e danneggiamenti. Alla luce di tutto questo appare pacifico come la predetta convivenza sia stata compromessa da errate assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di soggetti con precedenti penali. La qualità di vita dei succitati residenti ha quindi subito negli ultimi tempi un evidente ed immeritato ridimensionamento a causa di tali soggetti aggressivi e pregiudicati. Dato atto che è compito del Comune di Mantova e dell’Aler vigilare affinché negli edifici con alloggi di edilizia residenziale pubblica non si creino situazioni di conflitto con rischi per l’incolumità degli stessi residenti e rammentato che il Regolamento Regionale 4/2017, prevede la decadenza dell’alloggio per coloro che abbiano contravvenuto, di norma tre volte, alle disposizioni del regolamento dell’ente gestore circa l’uso dell’alloggio o posto in essere reiterati gravi comportamenti lesivi del clima di convivenza civile, si chiede se il Comune di Mantova in questi mesi, di concerto con Aler, abbia preso atto dei comportamenti lesivi e pericolosi intrapresi dai due soggetti in questione e quali azioni a tutela dei residenti si intendano intraprendere, visto che ad oggi non risulta nessuna iniziativa in tal senso. (lor)