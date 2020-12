Alla società Schiantarelli fino al 2023 la gestione degli impianti sportivi

ASOLA – Il Comune ha deciso di attivare la proroga tecnica fino al 30 settembre 2023 del contratto in scadenza con la società sportiva dilettantistica Antonio Schiantarelli per la gestione degli impianti sportivi comunali. Il provvedimento si è reso necessario considerato che in virtù delle disposizioni normative emanate al fine del contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, sono stati sospesi, a partire dal mese di marzo, gli eventi e le attività sportive amatoriali, dilettantistiche e professionistiche, nonché l’attività di piscine, palestre e centri sportivi in genere, sia pubblici che privati. A livello comunale, sono state interessate dalla sospensione tutte le attività che si svolgevano presso gli impianti annessi al Centro sportivo comunale, nonché in quelli decentrati ma comunque adibiti ad attività sportiva, che per tale motivo sono rimasti chiusi. La proroga è stata proposta dal Comune alla società sportiva per valutare l’impatto economico che la chiusura degli impianti e delle attività avrebbe comportato e alla fine la società sportiva ha accettato.