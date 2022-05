FI: Gelmini, siamo al centro del futuro per sviluppo e lavoro

Forza Italia in questa provincia c’e’, e’ forza di governo con idee e progetti che guardano al futuro. E non mi meraviglia che grazie al paziente lavoro di costruzione di questi anni si sia potuto finalmente conquistare, con il buon governo del centrodestra anche la provincia di Mantova”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo a “L’Italia del futuro”, evento di Forza Italia organizzato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dal coordinatore regionale lombardo Massimiliano Salini e dalla deputata Anna Lisa Baroni. “Grazie davvero per il vostro impegno, per il vostro lavoro che ci dimostra che Forza Italia e’ al centro: e’ al centro del futuro, dello sviluppo, del lavoro. E voi siete anche al centro di un territorio straordinariamente interconnesso, un nodo cruciale della logistica per la Lombardia e per l’Italia: grazie al vostro lavoro, all’impegno di regione Lombardia, a quello del governo centrale e del Pnrr, con l’auspicato collegamento con l’A22, con gli investimenti attivabili con i fondi europei, Mantova lo sara’ sempre di piu'”.

DL AIUTI

DL AIUTI: GELMINI, ’14MLD PER CITTADINI E IMPRESE, GRAZIE A FI BONUS 200 EURO ANCHE A AUTONOMI’ =

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – ”Forza Italia è al governo per aiutare cittadini e imprese. Come durante il Covid ci siamo battuti per far arrivare sostegni alle imprese, alle partite Iva, oggi incalziamo l’esecutivo per quegli interventi che servono a proteggere il potere d’acquisto delle famiglie e ad impedire il blocco delle filiere produttive”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo a ‘L’Italia del futuro’, evento di Forza Italia organizzato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dal coordinatore regionale lombardo Massimiliano Salini e dalla deputata Anna Lisa Baroni. ”Con l’ultimo decreto, che abbiamo perfezionato in Consiglio dei ministri l’altro ieri, abbiamo stanziato altri 14 miliardi di euro per aiutare cittadini e imprese. È un provvedimento molto ampio che interviene su vari fronti: da un lato abbiamo prorogato lo sconto sui carburanti di 30 centesimi; abbiamo confermato anche per il terzo trimestre 2022 il bonus energia per le famiglie più deboli, introducendo anche ulteriori misure di sostegno per far fronte al caro prezzi, dal bonus di 200 euro – che grazie a Forza Italia è stato esteso anche agli autonomi, che non sono figli di un Dio minore -, all’intervento sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale”, conclude Gelmini

APPALTI

Appalti: Gelmini, adeguiamo prezzi per non bloccare cantieri =

(AGI) – Roma, 7 mag. – “Dobbiamo proteggere le imprese e dobbiamo proteggere anche i 230 miliardi di investimenti del Pnrr. Abbiamo preteso che Regioni e Enti Locali avessero un ruolo decisivo, abbiamo voluto che ci fossero risorse per le imprese, per l’innovazione, per le donne, per i giovani”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo a “L’Italia del futuro”, evento di Forza Italia organizzato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) dal coordinatore regionale lombardo Massimiliano Salini e dalla deputata Anna Lisa Baroni. “Per ricucire il Paese, ridurre le distanze, accorciare l’Italia e tagliare le insopportabili differenze. Ci siamo battuti, e con l’ultimo decreto e’ stato fatto, perche’ venissero stanziate le risorse necessarie per adeguare i prezzi degli appalti, per aiutare le imprese impegnate nella realizzazione delle opere a fronteggiare il balzo dei costi di materie prime ed energia. Abbiamo disposto nel decreto di giovedi’ l’aumento dei prezziari per le lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023. Le stazioni appaltanti possono incrementare i prezziari esistenti nel limite del 20%. Questo 20% e’ a carico dello Stato per il 90% e dell’operatore privato per il 10%. La misura vale 1.200 milioni per il 2022 e 1.050 milioni per il 2023. Sono oltre due miliardi di euro e sono spesi bene, perche’ servono a non bloccare i cantieri”, conclude Gelmini.