Calcio Serie C: LEGNAGO-MANTOVA 1-1 (aggiornamenti live)

LEGNAGO (Vr) Buonasera dallo stadio Mario Sandrini di Legnago. Ultima d’andata ed ultima del 2023 per il Mantova che affronta i veronesi con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica. Possanzini non ha a disposizione lo squalificato Burrai e gli infortunati Suagher e Giacomelli. Il Legnago, allenato da Massimo Donati, è 11esimo in classifica ed è reduce da 7 risultati utili consecutivi. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

LEGNAGO-MANTOVA 1-1

LEGNAGO: Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Muteba, Motoc, Diaby, Zanetti; Franzolini; Buric, Rocco. A disp.: Businarolo, Tosi, Hadaji, Sbampato, Viero, Van Ransbeeck, Svidercoschi, Travagliani, Sambou, Giani, Ruggeri, Casarotti, Sternieri. All.: Donati.

MANTOVA: Festa; Radaelli, Brignani, Redolfi, Panizzi; Trimboli, Bani, Muroni; Galuppini, Mensah, Fiori. A disp.: Sonzogni, Celesia, Debenedetti, Wieser, Cavalli, Fedel, Napoli, Argint, Castellani, Maggioni, Bragantini, Monachello. All.: Possanzini.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera (assistenti: Iacovacci di Latina e Capriuolo di Bari).

RETI: 49′ Redolfi.

NOTE: Ammoniti: Motoc, Muroni, Buric, Brignani. Calci d’angolo: 1-1. Recupero: 3′ +

Secondo tempo

47′ Inizio shock per il Mantova: ammonito anche Brignani per fallo su Rocco.

46′ La pareggia subito il Legnago con Rocco lesto a sfruttare la dormita della difesa biancorossa.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

50′ Finisce qui la prima frazione di gioco. A tra poco per la ripresa.

49′ GOLLLL DEL MANTOVAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! La sblocca Redolfi di testa da calcio d’angolo battuto da Trimboli.

47′ Martic sfiora l’autogol su cross dalla destra di Radaelli. Palla in calcio d’angolo.

45′ L’arbitro assegna 3′ di recupero.

41′ Ammonito un componente della panchina biancorossa.

40′ Azione pericolosa del Mantova, ma Trimboli controlla male il passaggio di Galuppini e vanifica la momentanea superiorità numerica.

39′ Si torna a giocare.

38′ Gara ferma per fallo su Diaby.

30′ Primo corner della gara per i padroni di casa. Dalla bandierina nulla di fatto.

24′ Gara che non si sblocca con i locali che attendono di ripartire in contropiede.

20′ Tiro centrale di Radaelli dal limite dell’area.

18′ Punizione pericolosa di Buric che sfiora il palo destro.

17′ Primo ammonito anche per il Mantova: Muroni per fallo su Rocco.

12′ Primo ammoniti della gara: Motoc del Legnago.

7′ Solo un cambio per Possanzini rispetto alla gara con il Lumezzane: Bani per lo squalificato Burrai.

3′ Occasionissima per il Mantova: Trimboli la metta al centro per Mensah che di petto la stoppa, ma perde l’attimo per calciare, facendosi rubare palla.

1′ Inizia la gara. La Mantova in divisa total red e Legnago in completo azzurro. Mantova che attacca da sinistra verso destra. Padroni di casa da destra verso sinistra.