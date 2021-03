Frittella day al Mazzali

MANTOVA Per i mantovani residenti nel capoluogo il periodo dell’anno che precede la festa del Patrono sant’Anselmo è indissolubilmente legata alla presenta nel parco Te del luna park, nel gergo locale “le giostre”, con i loro rumori e i profumi scolpiti nella memoria di ognuno.

Tra i ricordi nostalgici del “Te” un posto di riguardo occupa senz’altro il rito laico delle frittelle rotonde dette “flipun”, mangiate ancora caldissime e ricoperte di zucchero semolato.

Per far rivivere quelle atmosfere in questo 2021 privato a causa del Covid delle giostre, il servizio di animazione della fondazione Mons. Mazzali ha organizzato il 3 marzo il “Frittella Day”.

Dalle 14.30 alle 17.30 gli Ospiti e i Dipendenti in servizio nella sede di via Trento hanno potuto riassaporare il gusto del “flipun”, fritto sul luogo dalla forneria Carra, dotata di un furgone con friggitrice e con utilizzo di ingredienti di prima qualità.

Gli Animatori hanno provveduto a trasportare le frittelle appena fatte dalla postazione posta nel cortile ai reparti, dove gli Ospiti in grado di consumarla, su indicazione medica, hanno entusiasticamente festeggiato con la loro frittella questo anticipo di primavera che anticipa Sant’Inselum.

Un’esperienza insolita, graditissima anche dal Personale, sicuramente da ripetere.