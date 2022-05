Bob Sinclar inaugura la movida mantovana

MANTOVA Il più celebre dj al mondo in scena alle porte di Mantova. Il Chiringuito Club ospiterà il prossimo 1 giugno il dj Bob Sinclar e le prevendite, come facile prevedere, stanno andando a ruba, al prezzo di 20 + 1,22€. In merito all’organizzazione dell’evento, e non solo, è intervenuto il titolare del locale, Nicola Marchi: “Erano già alcuni anni che volevamo invitare un artista del suo calibro a Mantova e siamo molto felici di poter regalare alla nostra città questa serata. La data l’avevamo già scelta questo inverno e per noi è pressoché perfetta per due motivi: introdurremmo la stagione estiva infrasettimanale con un grandissimo nome e l’evento, al mercoledì, ci permette di non snaturare l’ingresso gratuito del fine settimana. Per quanto riguarda le prevendite, stanno andando molto bene e abbiamo notato che questo artista è un elemento di richiamo per un vastissimo pubblico, anche adulto.” La grande carriera di Sinclair inizia più di trent’anni fa, quando da giovanissimo cominciò a specializzarsi nel funky e nell’hip hop, facendosi soprannominare Chris The French Kiss. Una lunga gavetta, seguita dalla consacrazione nell’ambiente disco e dall’esplosione a livello mondiale, arrivata a metà degli anni Duemila. Singoli come Love generation, World, hold on e Rock this party lo hanno fatto conoscere alle platee di tutto il mondo. Premiato come miglior dj del pianeta ai World Music Award del 2006, Sinclar ha collezionato brani di successo uno dopo l’altro, scalando più volte le classifiche di vendita e di ascolti. Un personaggio di livello planetario per una serata evento. Chiringuito Club si conferma così un locale di livello nazionale, diventato ormai una tappa fissa per un target accomunato dalla ricerca del dettaglio e della qualità del divertimento.

Marcello Feroldi