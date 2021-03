Al via la 2° edizione del corso per Manutentori del verde Teoria e pratica dal 23 marzo

MANTOVA Confartigianato Imprese Mantova organizza un nuovo corso per manutentori del verde, un percorso che consente di acquisire l’abilitazione professionale indispensabile per i titolari e i dipendenti preposti che non possiedono i requisiti per essere esentati e obbligatorio per chi voglia avviare un’attività nel settore.

Le lezioni prenderanno il via il 23 marzo 2021 nell’Aula Formativa di Confartigianato Imprese Mantova in via Londra 14 a Porto Mantovano. Il corso ha la durata di 180 ore, di cui 120 di teoria on-line + 60 ore di attività pratiche, ed è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Mantova e ForMa.

A seguito del superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un “Attestato di Competenze” da parte della Regione Lombardia con valore di qualifica di Manutentore del verde.

Per questa ragione è obbligatoria la frequenza almeno per l’80% del monte ore complessivo. Agli interessati verrà inviato il calendario delle lezioni, il programma completo del percorso formativo, la scheda di iscrizione e le modalità per il pagamento.