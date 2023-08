ROMA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Arabia Saudita. L’annuncio, a due settimane dalle dimissioni presentate alla Figc, è arrivato in un video postato sulla pagina Facebook della Federazione saudita (Saff). “Ho fatto la storia in Europa, ora è tempo di fare la storia in Arabia Saudita”, sono poi state le prime parole del tecnico da nuovo selezionatore dei Green Falcons, al termine del filmato con cui la Saff celebra anche l’impresa del 2021 compiuta alla guida dell’Italia. Via dalla Nazionale in aperta polemica con la Figc, Mancini ha poi parlato anche attraverso la sua pagina Instagram: “In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia sulla mia persona e di apprezzamento del lavoro svolto in questi anni dalla Saudi Arabia Football Federation che mi ha scelto per il prestigioso incarico di Head Coach della National Team, e che ringrazio nella persona del Presidente Yasser Al Misehal – ha poi scritto -. Sono entusiasta di aver accettato questo nuovo progetto che si fonda sulla condivisione della visione strategica di crescita del settore calcistico e in particolare del mondo dei giovani a cui tengo da sempre. Questo incarico è un riconoscimento del valore attribuito al calcio Italiano e anche in questa esperienza porterò con orgoglio la nostra italianità nel mondo”.Mancini, che dovrebbe essere presentato già lunedì a Riyadh, si legherà fino al 2027, anno in cui l’Arabia Saudita organizzerà per la prima volta la Coppa d’Asia. E proprio la Coppa d’Asia sarà il primo obiettivo per il ct, l’edizione 2024 è in programma a Doha a gennaio. Il debutto dell’ex tecnico di Inter e Manchester City avverrà invece già l’8 settembre al St James’s Park di Newcastle, nell’amichevole contro la Costa Rica. Seguirà, quattro giorni dopo, il test con la Corea del Sud. Poi per Mancini e il suo staff (ancora da definire) si inizia a fare sul serio con le qualificazioni ai Mondiali del 2026: i Green Falcons sono inseriti nel girone con Giordania, Oman e la vincente di Cambogia-Pakistan.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).