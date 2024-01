Presentato il Calendesercito 2024

MANTOVA Ieri mattina, nella cornice di Palazzo Italia, presso gli ambienti del Circolo Ufficiali Unificato dell’Esercito, è stato presentato il Calendario dell’Esercito Italiano per il 2024, intitolato “Per l’Italia sempre!”. Questa edizione rientra in un piano editoriale avviato nel 2022 ed è parte di una trilogia dedicata al contributo dei militari alla Guerra di Liberazione (1943 – 1945). La presentazione del Calendario 2024 dell’Esercito, moderata dalla giornalista Antonia Bersellini Baroni della Voce di Mantova, si è svolta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose locali. Al tavolo dei relatori erano presenti il Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, Generale di Brigata Alfonso Miro, il Comandante del 4° Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera”, Colonnello Claudio Libertucci, e il professore Luca Brentegani. L’evento ha visto la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, e del Generale di Corpo d’Armata, Massimo Scala. «Il CalendEsercito 2024 è dedicato alle figure di soldati decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare (il riconoscimento più alto) per atti di eroismo compiuti per liberare l’Italia. Rievocare e raccontare gli episodi che hanno segnato la storia del nostro Paese, vuol dire onorare chi ha combattuto per la Nazione; significa ricostruire e tramandare la memoria ed anche ricordare la grande sensibilità che l’Esercito italiano dimostra nel mantenere vivo questo patrimonio ideale condiviso», ha dichiarato la Senatrice Rauti nel suo intervento. Tra il pubblico, era seduta la classe 5ªU del Liceo Galileo Galilei di Ostiglia, che ha portato il proprio contributo all’evento. Sarà possibile acquistare il CalendEsercito 2024, licenziato da Difesa Servizi, presso i 250 punti vendita di Giunti Editore. Il calendario contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.