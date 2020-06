Fontana riferisca in consiglio sulla vicenda dei camici

MILANO “Quanti atti maldestri dobbiamo ancora vedere?”. Questa la domanda di Andrea Fiasconaro, consigliere del M5S Lombardia dopo aver appreso ieri da Il Fatto Quotidiano (che riportava un’anticipazione della puntata di Report che andrà in onda stasera), sulla fornitura di camici in piena pandemia per mezzo milione di euro ad Aria SpA.

“Fontana dovrà riferire domani in Consiglio regionale sulla vicenda dei camici. Non vogliamo trarre facili conclusioni ma Fontana ci metta nelle condizioni di poter verificare. Altrimenti le conclusioni si trarranno da sole”, conclude Fiasconaro.