Calcio Serie C: MANTOVA-ALESSANDRIA (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Mantova si rituffa in campionato ospitando il fanalino di coda Alessandria. I biancorossi devono riscattare la sconfitta con la Triestina, mentre i grigi sono reduci da ben 5 ko consecutivi e si presentano con un nuovo allenatore in panchina: Marco Banchini. Nel Mantova l’unico indisponibile è l’infortunato Cavalli. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-ALESSANDRIA 0-0

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Panizzi; Trimboli, Burrai, Muroni; Galuppini, Monachello, Fiori. A disp.: Sonzogni, Celesia, Bani, Mensah, Debenedetti, Wieser, Radaelli, Suagher, Fedel, Napoli, Argint, Bragantini, Giacomelli. All.: Possanzini.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Liverani; Ciancio, Rota, Giubilato; Pellegrini, Nichetti, Nunzella, Rossi; Mastalli; Pagliuca, Anatriello. A disp.: Virano, Belgiovine, Gazoul, Pellitteri, Manneh, Ndir, Ghiozzi, Ercolani, Crivellaro, Sepe, Vaughn, Zerbo. All.: Banchini.

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano (assistenti: Rinaldi di Pisa e Gennuso di Caltanissetta).

RETI:

NOTE:

Primo tempo

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli di Mantova. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Mantova in divisa total red. Ospiti in maglia bianca e maniche grigie.