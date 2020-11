Proposta di Confcommercio: paratie antivento per i dehors dei locali

MANTOVA Allargamento gratuito dei plateatici e possibilità di collocarvi funghi riscaldanti, ovviamente dove ci sono le condizioni, per poter consentire di utilizzare i dehors il più a lungo possibile: le due proposte avanzate da Confcommrcio nei giorni scorsi sono state accettate dall’ Amministrazione comunale di Mantova. «Una decina di giorni fa ci siamo interfacciati con l’assessore Iacopo Rebecchi, il comandante della Polizia locale Paolo Perantoni e i dirigenti del Comune proponendo queste due misure ossigeno per i pubblici esercizi cittadini. Bene quindi l’accoglimento da parte del Comune – dichiara Mattia Pedrazzoli, presidente di Fipe Bar Confcommercio. Abbiamo anche chiesto di poter installare paratie paravento, alcuni locali hanno già fatto richiesta in tal senso: il Comune si è impegnato a verificare possibilità e modalità di autorizzazione, prevedendo un iter semplificato e rapido».