Pallavolo Serie A3 – Fattori: “Il Gabbiano vola oltre le difficoltà. L’amore per il gioco fa la differenza”

Mantova Il Gabbiano continua a volare in alta quota. Dopo la sesta giornata del girone di ritorno, aumenta il vantaggio sulle inseguitrici. La vittoria di sabato col Cus Cagliari in quattro set ha permesso infatti ai biancazzurri di incrementare il gap su San Donà e Savigliano, sconfitte in casa al tie break rispettivamente da Garlasco e Bologna. Ora la formazione di coach Serafini ha 8 punti di vantaggio sul San Donà e addirittura 13 sul Savigliano. Ma quello che ormai non stupisce più è che il Gabbiano, anche quando non offre il meglio di sè a causa di defezioni importanti, riesce comunque a trovare la quadra grazie al roster più profondo del girone. Altro aspetto positivo è il progressivo aumento di entusiasmo attorno alla squadra.

Abbiamo fatto il punto della situazione col presidente Paolo Fattori, che non lesina parole d’elogio per i risultati della squadra. «Stiamo raccogliendo – dice – i frutti del lavoro di tre anni dopo essere stati protagonisti anche in B. Con lo zoccolo duro formato da Gola, Scaltriti, Zanini, Miselli, Ferrari, Catellani a cui si sono uniti giocatori che hanno grandi motivazioni e lo dimostrano dentro e fuori dal campo. E’ un modo di approcciare la pallavolo direi quasi commovente. Abbiamo avuto difficoltà all’inizio e durante il cammino in un campionato con squadre attrezzate, che hanno investito più di noi. Ma lo staff tecnico e sanitario ha unito alle capacità tecniche quelle morali, come hanno fatto anche i giocatori che hanno messo qualcosa in più, quel pizzico di amore per la professione che fa la differenza. E’ un gruppo che vive la pallavolo, che soffre nei momenti delicati e che ti dà l’idea che può sempre trovare il modo di superare i momenti difficili che ci sono in una partita, e che ha già conquistato matematicamente i play off e la Final Four di Coppa Italia».

Il presidente del Top Team prova a guardare avanti. «Mantova è tornata ai grandi livelli – sottolinea – media e pubblico stanno capendo che la squadra gioca bene, diverte e merita l’affetto dimostrato nelle ultime partite dopo anni difficili. Contiamo ora di recuperare gli acciaccati (Parolari e Novello, ndr) entro la gara interna con Mirandola ed essere pronti per la Final Four di Coppa Italia. Adesso si fa un po’ fatica negli allenamenti. La classifica ci sorride, dobbiamo stare sul pezzo, ma non ci sono segnali negativi in questo senso. Le vittorie hanno portato entusiasmo e cercheremo di organizzare qualche iniziativa per aumentare il pubblico ma, per scaramanzia, non subito. Insomma, non posso che essere contento della squadra e guardare al futuro con fiducia».