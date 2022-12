Soave, un branco di lupi tiene in apprensione i residenti

SOAVE (Porto) Dopo gli avvistamenti segnalati prima nell’Alto e poi nel Basso Mantovano, ora un branco di lupi è stato avvistato anche nelle campagne di Soave, a pochi chilometri da Mantova. In effetti potrebbero essere gli stessi esemplari che si spostano in cerca di cibo o anche altri, rimane il fatto che potrebbero rappresentare un problema, soprattutto per gli agricoltori e per chi possiede piccoli animali.

Il lupo, infatti, può rappresentare sempre più una minaccia per gli animali al pascolo. ma anche per gli animali domestici e sono sempre più frequenti, come anticipato, le segnalazioni di avvistamenti anche in prossimità di stalle e centri abitati.

C’è il rischio concreto che quella che è sempre più un’emergenza comporti l’abbandono delle aree interne e montane, con evidenti effetti sul territorio che andrebbero poi a ripercuotersi sull’intera collettività, tanto più considerando i sempre più evidenti sfasamenti climatici.

I lupi si sfamerebbero mangiando nutrie, lepri e carcasse di altri animali morti ma il pericolo che attacchino animali da compagnia è quindi evidente. A segnalare la presenza del branco sono stati alcuni automobilisti, bloccati tra l’altro dall’attraversamento degli stessi animali, e che hanno immortalato il gruppo di predatori con il cellulare, predatori che non si sono per nulla spaventati dalla presenza dell’essere umano.