La stazione Mantova-Peschiera a Roverbella è più bella con la street art

ROVERBELLA – Ci sono molti modi per valorizzare un angolo particolare di una località; a Roverbella hanno puntato sull’arte. In questi giorni nel capoluogo è stato compiuto un intervento di riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria della Mantova Peschiera e per renderla più attuale e magari anche più stimolante per momenti di aggregazione sociale si è scelto la street art. Il merito di questa iniziativa, sostenuta con entusiasmo dall’amministrazione comunale, è dell’Associazione “La Combricola” ed in particolare Luca Fasoli, Matteo Ciranna, Kevin Anselmi, Kevin Rossignoli, Gianluca Merlo , che hanno curato il progetto. Considerata fino a poco tempo fa una forma di vandalismo, oggi la street art, o arte di strada, è un linguaggio artistico assai apprezzato, merito questo dei molti personaggi che l’hanno raccontata nei termini più consoni. Nasce negli Anni Settanta in America come denuncia, affermazione di un’identità, appropriazione e delimitazione di uno spazio urbano come supporto per veicolare un messaggio. Il Comune di Roverbella abbraccia, così, l’arte urbana con lo scopo di riqualificare aree pubbliche abbandonate, promuovendo nel contempo politiche di partecipazione sociale, incentivando la fantasia dei ragazzi e delle associazioni culturali del territorio.