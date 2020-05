Svecchiamento autobus, 36mln alla Regione. Zolezzi: “Palazzi di faccia avanti”

ROMA Alla Regione Lombardia sono stati assegnati 36 milioni di euro circa, sbloccati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per acquistare autobus del trasporto pubblico locale e regionale fino al 2024: 16 milioni, previsti dalla ripartizione del fondo 2018/2021, saranno immediatamente spendibili, altri 10,4 milioni verranno erogati entro il 2024 e la restante quota negli anni successivi.

“Auspico che Apam e il comune di Mantova si interfaccino con la Regione per ottenere fondi per nuovi bus. Lo auspico soprattutto per Mantova dove negli ultimi anni sono arrivati dall’estero dinosauri da 900mila km e gli incidenti e gli incendi lo testimoniano. Nuovi bus per sicurezza fisica, sanitaria e per ridurre le emissioni”, afferma Alberto Zolezzi (M5S).

È quanto stabilisce il decreto ministeriale, proposto dalla Ministra Paola De Micheli e sottoscritto d’intesa in Conferenza Unificata, che prevede l’erogazione, dal 2018 al 2033, di risorse complessive per il ricambio della flotta dei mezzi del trasporto locale pari a 380 milioni di euro.

Le Regioni non dovranno stipulare alcuna Convenzione con il Mit e potranno procedere all’acquisto dei bus senza obbligo di cofinanziamento e scegliendo la tipologia di alimentazione che riterranno più opportuna, fatto salvo che si tratti di mezzi con emissione nei gas di scarico di classe più recente. Trattandosi di nuove forniture, i bus dovranno essere tecnologicamente all’avanguardia ed è previsto che siano corredati da idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta, conta-passeggeri, dispositivi per la localizzazione e predisposizione per la validazione elettronica. Le spese potranno riguardare anche l’allestimento di protezioni e predisposizioni utili a contrastare l’epidemia Covid 19.