Ciclismo Mtb – Lorenzo Bedegoni si aggiudica la 6 Ore “Rave Bike” del Lago di Mezzano

GUIDIZZOLO Nuovo colpo da novanta per il mantovano Lorenzo Bedegoni, tesserato dell’Fm Bike Factory Team.

Il forte atleta di Guidizzolo, domenica a Valentano (Vt) in occasione della 6 Ore “Rave Bike” del Lago di Mezzano, ha confermato di essere tra i leader della gare di lunga durata. Lungo l’impegnativo percorso viterbese, da prima ha gestito con intelligenza le mosse degli avversari sul percorso e poi, nel tratto finale, ha dato fondo a tutte le proprie energie ed è giunto al traguardo alzando le braccia al cielo e in perfetta solitudine, lasciandosi dietro tutti gli avversari. Lorenzo Bedegoni si è imposto nella categoria M3 impiegando il tempo di 6h1’ 31”. Una bella prova di forza la sua. Anche nella scorsa stagione ha vinto diverse gare, dimostrando di prediligere le competizioni endurance, dove può esprimere tutte le proprie potenzialità, frutto di un paziente lavoro, di sacrifici e di tanto impegno.