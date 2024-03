Un nuovo albero nel Giardino dei Giusti

MANTOVA Dal 2012, il 6 marzo, è la giornata scelta per celebrare tutte le persone che hanno soccorso i perseguitati dei genocidi e difeso la dignità umana, calpestata nei sistemi totalitari. E ieri, in occasione della Giornata Europea dei Giusti, un nuovo albero è stato piantato a Bosco Virgiliano. Durante la cerimonia, organizzata da Comune di Mantova, Provincia e Prefettura, è stato messo a dimora un carpino bianco commemorativo. All’iniziativa sono intervenuti i presidenti del consiglio comunale di Mantova Massimo Allegretti e della Provincia Carlo Bottani. Presenti anche il prefetto Gerlando Iorio, il questore Giannina Roatta, il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti, il vicesindaco di Pegognaga Antonio Lui, l’assessore del Comune di Rodigo Emanuela Ranzato, i comandati e rappresentanti delle Forze dell’ordine e della Polizia locale. Presenti inoltre i rappresentanti delle associazioni Combattentistiche e d’Arma con labari e stendardi e dell’Unci. «Il messaggio che lanciamo oggi dev’essere tramandato alle generazioni successive – parole di Allegretti – perché ogni anno ricordiamo le persone che, nelle condizioni più difficili, hanno messo prima di se stessi, gli altri». «La Giornata di oggi ci deve far riflettere su quanto siano importati, specialmente visto l’attuale scenario internazionale – ha sottolineato Bottani – il dialogo e la diplomazia. Serve che prevalga sempre la forza della ragione».

Antonia B. Baroni