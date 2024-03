Calcio Prima Categoria – Coppa Lombardia, lo Sporting pareggia 0-0 in casa del Badalasco

FARA GERA D’ADDA (Bg) Pareggio a reti bianche nella gara d’andata della semifinale di Coppa tra Badalasco e Sporting Club e verdetto quindi rimandato al match di ritorno in programma mercoledì 20 a Goito. Nella prima frazione le squadre si studiano e badano soprattutto a non scoprirsi. Lo Sporting prova a stanare gli avversari col giro palla, ma la squadra di casa è ben organizzata in difesa e fa valere la propria fisicità. Poco da segnalare dei primi 45 minuti di gioco, mentre la ripresa è decisamente più vivace. Al 50’, Forgione si invola verso la porta e viene platealmente strattonato da Pagani, che rimedia soltanto un giallo. Passano pochi minuti e Sarpong viene atterrato in area, ma l’arbitro anche in questo caso sorvola. Si vede anche il Badalasco con un pericoloso traversone di Chignoli con palla che attraversa tutta l’area senza che nessuno intervenga. Il finale è tutto dello Sporting, che sfiora il vantaggio con i neoentrati Guernieri e Campagnari, ma la difesa locale sbroglia la minaccia. Finisce 0 a 0.