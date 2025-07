Violenta un anziano in chiesa per rubargli il Rolex

MANTOVA È andata ben oltre i soliti “baci e abbracci” pur di sfilare un Rolex dal polso di un anziano che ha letteralmente abbordato prima per strada e poi in chiesa. Gli genti della Squadra Mobile di Mantova hanno chiuso il cerchio delle indagini e denunciato per furto aggravato e violenza sessuale una 37enne rumena con numerosissimi precedenti specifici. Il fatto è accaduto la mattina dello scorso 18 giugno in pieno centro, quando la donna ha avvicinato un 79enne in via Frattini affiancandolo e iniziando una conversazione. L’anziano, intuendo le intenzioni della sconosciuta, cercava di sfuggirle, ma quella non voleva saperne di mollarlo e tentava più volte di abbracciarlo mirando al Rolex che aveva al polso. Il 79enne cercava rifugio nella chiesa di Sant’Egidio, ma la malvivente approfittava del fatto di essere in un luogo meno esposto lo abbracciava, quindi cominciava a toccarlo nelle parti intime. In questo modo la 37enne riusciva a irretire l’anziano quanto le bastava per sfilargli l’orologio Rolex che portava al polso, dopodiché si dileguava a bordo di un’auto ferma nelle vicinanze. Gli agenti della Squadra Mobile della questura di Mantova, tramite le immagini delle telecamere di sicurezza sono però riusciti a identificare la malvivente che è stata denunciata per furto aggravato, violenza sessuale. Inoltre il questore di Mantova ha emesso nei suoi confronti la misura del rimpatrio nella città di origine con foglio di via obbligatorio. Indagini in corso per identificare il complice.