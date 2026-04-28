Recuperato un cadavere a Castel d’Ario nel canale Molinella

CASTEL D’ARIO Macabro rinvenimento questa mattina a Castel d’Ario nel canale Molinella che costeggia via Vittorio Veneto. Verso le 7.30 è stato segnalato un corpo che affiorava dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mantova con personale in assetto fluviale, con Autopompa e motobarca per il recupero del cadavere. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una persona di sesso maschile; negli abiti non sono stati trovati documenti. Presenti anche automedica e Carabinieri di Castel d’Ario.