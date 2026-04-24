Annalisa sabato e domenica al PalaUnical

Mantova È partito giovedì sera “Ma noi siamo fuoco Capitolo II -Palasport 2026”, la seconda parte del tour iniziato a novembre e che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date. Stasera al PalaUnical (sold out) la prima delle due date in terra virgiliana.

Una partenza speciale per Annalisa nella sua città, per la prima volta sul palco del Palasport genovese per una data sold – out, dove l’artista è stata accolta calorosamente dal pubblico per un ritorno a casa carico di significato, portando in scena uno show dall’altissima produzione e con alcune sorprese.

Sul palco i musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 14 ballerini diretti da Simone Baroni.

Il design dello show è affidato a Denso Studio nella figura di Jacopo Ricci come direttore creativo, classe 94, che ha lavorato con artisti quali Skrillex, The Weeknd, Travis Scott, Janet Jackson, Martin Garrix, Achile Lauro, Fedez oltre per eventi musicali internazionali. Con lui Luca Ascioti come scenografo e Vittorio Campagnolo come programmatore luci.

Lo show fonde musica, scenografia e arti visive in una narrazione che si sviluppa in tre sogni e racconta la trasformazione che l’artista stessa vive in prima persona. I temi del live ripercorrono i temi del suo ultimo album “Ma io sono fuoco” che, uscito nell’ottobre del 2025 ha raggiunto la certificazione platino.

Oltre alle hit di questo ultimo lavoro si aggiungono quelle precedenti e il nuovo singolo “Canzone estiva” che ha raggiunto la vetta dell’airplay radiofonico segnando un ulteriore traguardo in una carriera costellata di successi dove tutti i suoi singoli hanno raggiunto la vetta radio. Un traguardo che consolida la posizione di Annalisa come una delle protagoniste assolute della scena musicale italiana contemporanea. Dietro al concept, gli elementi chiave che si alternano per dar vita alla storia sono infatti tre: il fuoco, il fiume e la tigre, e sono questi stessi elementi a dare nome e vita ai sogni. Una scenografia imponente e dinamica che pone al centro della scena un vulcano monumentale a simboleggiare il cuore pulsante dello spettacolo. Il suo nucleo circolare, fatto di fuoco e luce – un voluto rimando al vortice, eco e metamorfosi del tour precedente, che funge da ponte tra passato e futuro – raffigura la materia viva che unisce ogni elemento del racconto e rappresenta molto più di una scenografia: il vulcano è, infatti, un organismo che respira e diventa simbolo di un’energia primordiale, di distruzione e rinascita. Tecnologie visive di ultima generazione, effetti speciali, proiezioni e architetture di luce e laser fondono il linguaggio musicale con quello visivo e guidano la narrazione dando vita a una poetica potente e introspettiva. Ideato e realizzato da Denso Studio, tutto il your di “Ma noi siamo fuoco ” segna un nuovo livello di sperimentazione nella dimensione live di Annalisa: una visione collettiva in cui design e tecnica, simbolo e corpo si legano in un’unica e intensa dichiarazione di identità, per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi. Le coreografie a cura di Simone Baroni, raccontano la trasformazione. Il movimento diventa fuoco: materico, deciso, capace di accendere e consumare. Le coreografie alternano geometrie incisive e slanci istintivi, creando un linguaggio che esprime identità, rinascita e potere. Ogni passo contribuisce a definire un’estetica che appartiene profondamente ad Annalisa: elegante, decisa, ardente.