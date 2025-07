Calciomercato dilettanti – La Poggese conferma Corradini e Tinti. Rove: ecco Sbalchiero. Robur, raffica di colpi

Mantova Continuano a ritmo serrato i movimenti di mercato. La Poggese riparte dalle certezze: confermati il giovane esterno Mattia Corradini e il centrocampista Andrea Tinti, due elementi di grande affidabilità per lo scacchiere biancazzurro. In casa Castellana tiene banco il futuro di Omorogieva, ancora in attesa di un incontro decisivo con il club per discutere una possibile riconferma: su di lui ha messo gli occhi anche il Villafranca, che resta alla finestra. Intanto si chiude il rapporto tra Andrea Cinti e l’Union Team Marmirolo. In Seconda Categoria, la Roverbellese ufficializza l’innesto del centrale Simone Sbalchiero, prelevato dalla Rapid Olimpia, mentre la Rapid United rilancia con il ritorno in campo del portiere Nicolò Balestreri, ex Psg, inattivo da alcune stagioni. La Villimpentese trattiene l’esperto difensore Giulio Mariani. In Terza, la Robur Marmirolo costruisce il nuovo organico attingendo da più fonti: arrivano Jacopo Baldin e i fratelli Popescu (Robert e Cledi) dalla Mantovana, Ambroso, Rossi e Toffali dallo Juniors Cerlongo, Diviggiano dal Borgo Virgilio, Bellato dal Porto e Luis Florez, inattivo negli ultimi anni. Promossi dalla Juniores, che la Robur non allestirà più, anche Matteo Bottura e Giovanni Baccolini. Fuori provincia doppio colpo del Peschiera, che accoglie Gabriele Ciulla e Angelo Cumarku