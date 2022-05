A Ospitaletto una palestra moderna e rinnovata

OSPITALETTO (Castellucchio) – Lo sport è uno dei più importanti valori per una comunità, e proprio a questo settore il Comune di Castellucchio ha dedicato la sua attenzione con la recente sistemazione della palestra di Ospitaletto Mantovano, ieri pomeriggio inaugurata e restituita alla cittadinanza dopo anni di inattività. Un impianto sportivo rinnovato ed ancor più accogliente: così si presenta la palestra di Ospitaletto dove ieri, tra l’entusiasmo generale e l’interesse di numerose persone, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione. In questi mesi l’ente locale ha provveduto a compiere una serie di interventi, per un costo complessivo di 70mila euro, che hanno reso la struttura ancor più fruibile, sicura e in grado di ospitare svariate discipline. In particolare, è stata realizzata la bonifica della copertura del tetto (ancora in eternit), la sistemazione dei serramenti, la messa a norma delle porte di sicurezza, la tinteggiatura e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione utilizzando le nuove tecnologie a led. I lavori hanno, infine, riguardato la realizzazione di una nuova pavimentazione. «Per noi – ha sottolineato il sindaco Romano Monicelli nel suo intervento dopo il taglio del nastro – il rinnovo di questa struttura ha un valore notevole perché consente alla comunità di Ospitaletto di disporre di un ottimo impianto per la pratica sportiva. La partecipazione odierna ci fa comprendere, poi, quanto fosse attesa la sua riapertura. Il nostro auspicio ora è che sappia diventare ancor più un significativo punto di riferimento per le associazioni locali e per i cittadini della frazione». La gestione della palestra è stata ora affidata ad un’associazione di arti marziali nell’attesa di poterla mettere a disposizione anche di altre discipline e delle scuole. Un intervento, insomma, importante per una struttura ormai da tempo “dimenticata” ed adibita a magazzino.