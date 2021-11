Calcio 2ª/3ª Categoria – Si giocano i recuperi, Ostiglia-S.Egidio S.Pio X rinviata per Covid

Mantova Sono quattro le partite in programma stasera, recuperi della nona giornata nel girone Q di Seconda Categoria. Dovevano essere cinque, ma il match tra Ostiglia e S.Egidio S.Pio X, come per altro vi avevamo anticipato ieri, è stato rinviato ulteriormente a data da destinarsi per un caso Covid riscontrato nella squadra ostigliese.

Stasera scende in campo la capolista Union Team, che ospita la Dinamo e insegue la decima vittoria consecutiva per prendere il largo in classifica. Con i tre punti, infatti, i giallorossi raddoppierebbero il vantaggio sulla prima inseguitrice, il Quistello (ora a -3), e manderebbero la terza (Voltesi) addirittura a 10 lunghezze. La Dinamo va a San Giorgio decisa a vendere cara la pelle, ma sulla carta è partita da “1 fisso”. Ceresarese e Villimpentese si giocano la quarta posizione a distanza. I rossoverdi affrontano La Cantera sul sintetico del “Don Aldo” di Castel Goffredo: si riparte dal 20’, ovvero dal minuto nel quale era stata sospesa la partita (sullo 0-0). Gioca sul sintetico anche la Villi, a Cerlongo contro la Robur fanalino di coda. I gialloblù non possono permettersi di lasciare per strada altri punti, anche perchè domenica li aspetta proprio l’Union Team. Chiude il programma serale un’interessante ed equilibrata Roverbellese-Medolese, che riparte dal 25’ sul risultato di 0-0.

Le due partite del campionato di Terza Categoria, girone mantovano, rinviate lo scorso 14 novembre per il maltempo si giocano stasera, entrambe con fischio d’inizio alle ore 20.30. La più interessante, classifica alla mano, è senza dubbio River-Mantovana, rispettivamente sesta e settima in classifica, separate da due punti. Fossimo più avanti nella stagione, sarebbe quasi uno spareggio per andare ai play off. Dietro al Soave, che ha fatto il vuoto vincendo a Buscoldo, la classifica è infatti ancora molto corta e fino appunto alla Mantovana si lotta per il secondo posto. La River, vincendo stasera, ha la possibilità di agganciare a quota 22 il terzetto sulla piazza d’onore composto da Buscoldo, Moglia e Boca. La Mantovana, dal canto suo, può mettere la freccia sui granata e raggiungere il Pegognaga a 20 in quinta posizione.

L’altra gara odierna va in scena in collina tra Cavrianponti e Sustinentese, le ultime due in classifica: in questo caso ci si gioca la poco ambita maglia nera.