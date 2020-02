Takara per il carbone dei piccoli

MANTOVA L’incanto di una notte stellata, il bianco stupore di una nevicata, il mistero della natura vissuti attraverso gli occhi di un bambino. TAKARA – LA NOTTE CHE HO NUOTATO – in programma domenica 2 febbraio alle 16.15 per il carbone dei piccoli – ci porta sulle montagne del Giappone, dove vive una famiglia in una piccola casa sempre circondata dalla neve.

Il padre ogni notte si sposta in città per lavorare al mercato del pesce. Una sera il figlio più piccolo non riesce a dormire, e si mette a giocare e a disegnare finché, sul far del giorno, decide di non andare a scuola per scoprire il mondo dove il padre vive ogni notte.

Firmato da una coppia franco-giapponese di giovani registi – Damien Manivel e Igarash Koheii -, il film ricorda il cinema di Chaplin e Buster Keaton per la sua semplicità narrativa e lo sguardo stralunato, disegnando con affettuosa leggerezza una storia di amore tra padre e figlio.

Il carbone dei piccoli è organizzato con il sostegno del Comune di Mantova e di Tea spa, e in collaborazione con Pingu’s English Mantova e MantoBimbi.

Biglietti: intero 7 euro, ridotto soci cinema del carbone e under 25 5 euro. Tessera famiglia 10 ingressi 35 euro (solo per i soci del cinema del carbone). La tessera può essere utilizzata a scelta per tutte le proiezioni in programma.

Per informazioni: 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it.