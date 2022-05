Ripreso il servizio sperimentale di Bicibus da Cittadella alla scuola Alberti

MANTOVA – E’ ripartito, dopo la pausa invernale, il servizio sperimentale di Bicibus. Ad accogliere i bambini e i ragazzi davanti alla scuola Alberti, in piazza Seminario, mercoledì scorso, c’erano gli assessori comunali alla viabilità Iacopo Rebecchi e alla pubblica istruzione Serena Pedrazzoli. Il gruppo ha fatto il percorso partendo da Cittadella. «Questo servizio – ha dichiarato Rebecchi – insieme a quello del Pedibus e del Kiss&Ride, contribuisce alla riduzione del traffico in prossimità delle scuole migliorando la qualità dell’aria. Inoltre, il servizio permette ai ragazzi di fornire loro giorno dopo giorno quella autonomia in altri spostamenti in bicicletta non necessariamente casa-scuola e che possono essere utili nel loro tempo libero Aiuta quindi i ragazzi a diventare più indipendenti e sicuri, oltre a far conoscer meglio il territorio». Pedrazzoli, dal canto suo, ha evidenziato gli altri aspetti positivi che vengono generati. «La socializzazione – ha affermato – dà possibilità ai ragazzi e ai genitori di conoscersi meglio fra loro. I bambini, gli accompagnatori genitori, gli insegnanti, i tecnici comunali, le associazioni, sono tutti coinvolti nel progetto. Infine, la salute: l’esercizio fisico quotidiano rafforza le difese naturali». Presenti anche il volontario Marzio Malaguti e il presidente Fiab Daniele Mattioli, che si sono soffermati su alcuni aspetti migliorativi: «Si potrebbe fornire al servizio un carrello bici – hanno proposto – per il trasporto degli zaini pesanti. Sarebbe interessante poter promozionare il servizio ed integrarlo con dei buoni per il servizio di trasporto pubblico da poter usare nei giorni di forte pioggia o nelle giornate con clima più rigido».