“Ladri di facce Workshop” atto secondo

MANTOVA – Dopo i consensi ottenuti tanto con il libro scritto a quattro mani con Alessandro Meluzzi quanto con la due giorni proposta nel mese di gennaio, il Maestro D’Arte dottoressa Elena Pagani torna in cattedra per una nuova esperienza formativa sempre dedicata al disegno criminologico.

Un’iniziativa, nata all’indomani della pubblicazione del saggio “Ladri di facce”, che vivrà i suoi momenti più salienti tra sabato 13 e domenica 14 marzo grazie alla collaborazione garantita dalla case editrice Il Rio – Oligo Editore.

Il corso, il primo del suo genere allestito a livello europeo, è incentrato in particolare sulla ricerca artistica per indagini forensi. La due giorni si terrà all’interno della redazione della casa editrice in via Principe Amedeo, 38, a Mantova.

Per coloro che operano nel settore del disegno e della criminologia si tratta di un’occasione unica per toccare con mano una tecnica che sta rivelandosi di fondamentale importanza nelle indagini forensi.

Il workshop ideato e coordinato dall’esperto maestro d’arte, dottoressa Elena Pagani, sarà strutturato in tre moduli della durata complessiva di nove ore, tre il primo giorno e sei il secondo.

Sabato 13 marzo, per andar ancor più nello specifico del corso, dalle 15.30 alle 18.30 si terrà la lezione teorica con presentazione di un caso di ricostruzione anatomico facciale tratto da un importante caso di cronaca nera nazionale.

Il giorno seguente dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, le lezioni verteranno sulle tecniche di disegno ricostruttivo con la definizione artistica di un volto da realizzare con disegno a mano libera tratto da intervista testimoniale.

Le adesioni sono già aperte e il modulo di partecipazione lo si può richiedere all’indirizzo mail casaeditrice@ilrio.it oppure telefonando al numero 328 9154797.

La quota di partecipazione sarà di 200 euro, massimo 4 persone per facilitare il rapporto “a tu per tu” tra docente e allievi, e comprende tra le altre cose il materiale tecnico d’uso durante lo stage, l’attestato di partecipazione e la copia del saggio artistico criminologico “Ladri di facce”.

Il corso si svolgerà nel più rigoroso rispetto delle norme anti Covid, e gode del patrocinio del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap). Paolo Biondo