Calciomercato dilettanti – Castiglione, Falanca c’è. Suzzara prova a tenere Said

MANTOVA In attesa di definire tutti gli aspetti dell’allestimento della rosa dopo l’accordo con Soccer Universities, il Suzzara sta sistemando le ultime pedine della rosa di stampo italiano. Sembra ormai definita la permanenza di capitan Vincenzi e degli attaccanti Guastalla e Bulgarelli (negli scorsi giorni vi avevamo dato la conferma degli acquisti di Visioli e Farfare), ma si farà di tutto anche per trattenere un giocatore importante come il centrocampista Said Abdelouaret, classe 2003, nell’ultima stagione (molto positiva) in Eccellenza a Castiglione. Il ragazzo è ancora di proprietà dei bianconeri e le zebre vorrebbero restasse ma le offerte fioccano sia dall’Emilia, sia dal Veneto.

Andiamo proprio a Castiglione, dove i mastini hanno ufficializzato l’arrivo dal Mantova del centravanti classe 2004 Michele Falanca, un possente centravanti (alto 192 cm) in quota. Servirà tempo per ingaggiare il terzino del Ciliverghe Cestana. I rossoblù sognano sempre di poter mettere le mani su Bardelloni, ma la strada è davvero in salita per i costi di un’operazione simile (e per la concorrenza). Nelle prossime ore ci sarà un incontro per Russo, 2005 di proprietà della Feralpisalò. Un giocatore che è stato proposto anche alla Castellana, che però come priorità ha la conferma di Sangiorgio. Quest’ultimo dovrà discutere un’eventuale prosecuzione del rapporto con i goffredesi con il dg Alessandro Novellini. In attesa c’è anche l’Asola, che l’ha messo nel mirino già da alcune settimane. Sempre riguardo i biancazzurri, dovrebbe lasciare Derrick Gyamfi, che potrebbe trasferirsi in Portogallo per lavoro. Novellini vedrà presto anche i centrali difensivi Napolano e Bonaccorsi: qualora entrambi dovessero partire, scatterebbe la caccia ad un altro difensore. Che non sarà Giulio Mariani. Il forte giocatore mantovano ha deciso di scendere di categoria, accettando l’offerta del Borgosatollo, dopo una stagione divisa tra Carpenedolo e Vobarno. Sempre in Promozione il San Lazzaro annuncia la firma di Gyeson Del Bar, che dunque guiderà l’attacco della formazione cittadina, dove è cresciuto, anche nella prossima stagione. Continua il corteggiamento dell’Union Marmirolo nei confronti del centrocampista Rigon, ultima stagione tra Governolese e Mozzecane (con il quale ha vinto il campionato di Promozione veneta).

Da una conferma ad una “promozione”: il Viadana ha accolto in prima squadra il giovane portiere della Juniores Tommaso Artich.