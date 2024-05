“Le donne si raccontano”, martedì a Castiglione la presentazione del libro di Stefania Zambelli

CASTIGLIONE Per la rassegna “ Le donne si raccontano” ospite martedì alle 20 al Museo della sposa per la presentazione del libro “ Oltre, una storia di speranza dall’Italia all’Europa “ l’autrice Stefania Zambelli “Da Salò all’Europa. Un lungo percorso, fatto di alti e bassi, una storia di speranze di coraggio.dalle prime difficoltà con la dislessia tra i banchi di scuola, alle aule consiliari di Salò. La malattia, il brutto male sconfitto più volte con tenacia e determinazione. La passione, quella per la politica, una politica intesa come mettersi al servizio degli altri. Una passione che ha condotto Stefania, la protagonista di questa storia a diventare europarlamentare e a rappresentare in Europa migliaia di cittadini. la storia di Stefania è una storia di speranza, un’esemplificazione vivida di come determinazione e passione possano condurre a traguardi impensabili”. A seguire aperitivo. Inaugurato nel 2018, da Kathleen Kennedy Townsend, il Museo della Sposa, Dress Dream, è il coronamento della carriera di Lucia Zanotti Kissing come Direttrice Artistica di Atelier Aimèe. La passione e l’amore che ha avuto per il suo lavoro si riflettono in tutti i suoi abiti qui esposti, tutti caratterizzati dal tocco pittorico che li ha resi iconici. È una vera galleria d’arte moderna di abiti contemporanei che hanno sfilato su passerelle internazionali mostrando l’eccellenza del Made in Italy. Gli abiti di Lucia Zanotti Kissing hanno avuto l’onore di essere stati scelti per vestire da sposa le quattro nipoti di Robert Kennedy, figlie di Kathleen. Kathleen ha donato il suo abito da sposa al museo. Gli abiti esposti in modo teatrale rappresentano alcuni momenti delle sfilate realizzate in Italia e nel mondo. Sono 300 (sui 3000 modelli creati) e hanno vestito 300 000 spose. Il Museo è testimone del lavoro di più di 100 donne che lo hanno svolto per oltre 30 anni. È anche esposta l’unica collezione al mondo di 80 Barbie vestite con abiti da sposa realizzati con tessuti e ricami preziosi. Questo luogo non è “solo” museo, è cinema e teatro. È anche uno spazio per tutte le donne che vogliono raccontarsi, per tutte le amanti della moda, le studentesse, le sarte e modelliste che vogliono ammirare da vicino le tecniche ricercate del disegno, modellismo e sartoria. Anche le amanti della fotografia vedranno tante gigantografie realizzate da fotografi illustri tra cui Aldo Fallai, Tony Meneguzzo, Antonio Redaelli, Mauro Balletti, Luciano Pergreffi e Cosimo Buccolieri. Il Museo si trova a Castiglione delle Stiviere in via Zanardelli 18.