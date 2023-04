Auto – Il mantovano Andrea Mirandola al via del 17° Rally Regione Piemonte

Mantova Nel fine settimana torna in gara Andrea Mirandola. Il mantovano del New Rally Team Verona sarà al via del 17° Rally Regione Piemonte, nuova denominazione della prestigiosa gara di Alba, valida come seconda prova del Campionato Italiano Assoluto rally, nominato anche Ciar. La corsa inizierà giovedì con le ricognizioni del percorso per scrivere le note e poi proseguirà alla sera con le temute verifiche tecniche. Il venerdì mattina “shakedown” per testare la vettura, mentre al pomeriggio si parte: prima prova a cronometro a Castino con diretta televisiva su RaiSport. Il sabato sarà giornata di gara intensa, con sei prove speciali. La partenza e l’arrivo saranno a Cuneo. Il numero partecipanti ammessi alla manifestazione è di 188, a dimostrazione dell’importanza dalla gara sulle strade delle Langhe. Per l’occasione Andrea Mirandola sarà navigato dal bellunese Lorenzo Micheletto, poiché Giovanni Somenzi sarà impegnato in un altra manifestazione.