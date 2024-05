Il maggio del Fai, esplorando natura e arte

MANTOVA Maggio è un mese denso di iniziative per la Delegazione mantovana del Fondo per l’Ambiente Italiano, con appuntamenti nel capoluogo e sul territorio provinciale. Il 12 maggio alle 18 si potrà visitare l’esposizione “In Punta di Filo. Ricami dipinti, Quadri a Fils Collés, Paperoles, Diorama, Collages e altro dal XVIII al XX secolo”. alla Casa Museo Sartori di Castel d’Ario. Si tratta di un’occasione rara e straordinaria di vedere riuniti tanti lavori di epoche lontane diversi per tecniche e ambiti culturali. Tre i quadri ricamati più antichi, orientali, risalenti al 17° secolo, eseguiti con lanci di fili in filigrana d’argento, su seta. Al ricamo si aggiungono la pittura, gli strumenti decorativi, le Sante Reliquie, poi vetrini colorati, perline e i collage. A illustrare la mostra sarà la curatrice della rassegna Maria Gabriella Savoia.

Il 15 maggio l’esperienza “Quadrofinestra: affacciati e scopri con noi il paesaggio lombardo”, alle 18.30 in Strada S. Maddalena, 7/9 a Porto Mantovano. I gruppi Fai Giovani della Lombardia aprono le quadrofinestre più affascinanti della zona, attraverso una visita guidata con aperitivo a Villa Schiarino Lena, all’ora del tramonto. Per informazioni: prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it.

Il 19 maggio si potrà andare “In canoa nelle Valli del Mincio. Uno scrigno di biodiversità”, con turni di visita alle ore 17.30 e 18.30. Il ritrovo è presso la Pro Loco di Rivalta sul Mincio A.p.s, Via Porto, 31 – Rivalta sul Mincio. Il Gruppo Giovani di Mantova propone un’esperienza di scoperta del territorio con un mezzo insolito: la canoa. Il percorso ha una durata di 1 ora ed è adatto a persone di qualsiasi età, anche senza esperienza.

Il 25 maggio ci si sposta allo stabilimento idrovoro della Travata, per scoprire il controllo delle acque dall’inizio del ‘900, con turni di visita alle 9.30 – 10.30 – 11.30 e poi alle 15 – 16 – 17. Ritrovo presso Via Ploner, 1 – Bagnolo San Vito . Lo stabilimento idrovoro la Travata è situato sull’ansa del fiume Mincio in prossimità del comune di Bagnolo San Vito. Eccezionale esempio di architettura industriale edificato nel 1922, è un complesso di edifici con funzione di bonifica e controllo dell’irrigazione di un territorio agricolo di oltre 10000 ettari. Ad accompagnare saranno gli operatori del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, che tutto l’anno monitorano l’andamento delle acque e si occupano del mantenimento dello Stabilimento.

In città tornano le esposizioni all’Antica Edicola dei Giornali, in piazza Canossa: il 18 maggio alle 18 inaugura “Senza dove, senza quando” di Paola Zacchè, a cura della Delegazione Fai di Mantova, Ricarica Foto Festival, SottoMarina. Una serie di scatti realizzata nell’estate del 2023 quale risposta ad una necessità fisica e mentale di allentare pressioni e tensioni difficili da sopportare. È tramite la fotografia che trova la via di fuga tramite la ricerca di spazi ampi, di orizzonti aperti, di assenza, di silenzio, di luoghi privi di identità, di giochi senza tempo.