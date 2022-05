Scelti i candidati ammessi al 58° concorso internazionale voci verdiane Città di Busseto

BUSSETO Sono 106 i candidati ammessi alla fase eliminatoria del 58° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto, il concorso rivolto ai giovani cantanti tra i 18 e i 35 anni indetto dal Comune di Busseto in onore e memoria di Carlo Bergonzi, presieduto da Stefano Nevicati, Sindaco di Busseto, e organizzato dal Teatro Regio di Parma, che si svolgerà a Busseto dal 21 al 26 giugno 2022.

Selezionati tra oltre 160 domande pervenute, i 106 candidati ammessi alla fase eliminatoria provengono da 26 paesi diversi, oltre che dall’Italia e da molti paesi europei, da Canada, USA, Messico, Perù, Cuba, Australia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Georgia, Ucraina, Russia, Iran, Israele, Libano, Armenia, Mongolia, il più giovane dei quali ha 23 anni; saranno ascoltati dal vivo da una giuria internazionale composta da direttori e responsabili di prestigiosi teatri d’opera e istituzioni musicali che premierà i vincitori.

Presieduta da Anna Maria Meo, Direttore generale del Teatro Regio di Parma, la Giuria è costituita da Peter Heilker (Direttore artistico Theater an der Wien), Fulvio Macciardi (Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro Comunale di Bologna), Natascha Ursuliak (Responsabile casting Opernhaus Zürich), Eline de Kat (Segretaria artistica Opéra de Monte-Carlo), Franziska Maria Kaiser (Responsabile Casting Royal Danish Opera), Gianni Tangucci (Coordinatore artistico Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino), Cristiano Sandri (Responsabile della programmazione artistica del Teatro Regio di Parma), e, nella fase finale, Andrea Rinaldi (Lions Club “Giuseppe Verdi” di Busseto).

Il Concorso assegnerà il 1° Premio “Carlo Bergonzi” di 5.000 euro; il 2° Premio di 2.500 euro offerto dal Lions Club Busseto “Giuseppe Verdi”; il 3° Premio di 1.500 euro. Alla miglior voce femminile sarà inoltre assegnato il Premio speciale Renata Tebaldi, di 1.000 euro, offerto dall’Associazione Verdissime.com.

I vincitori, i Semifinalisti e i Finalisti potranno essere inoltre impegnati nelle produzioni operistiche, nei concerti o in altre manifestazioni programmate all’interno del Festival Verdi e Verdi Off 2022.

I vincitori del Concorso saranno proclamati sabato 25 giugno 2022 al termine del Concerto dei finalisti aperto al pubblico, accompagnati dalla Filarmonica “Arturo Toscanini” diretta da Fabrizio Cassi, in programma alle ore 21.00 in Piazza Giuseppe Verdi a Busseto.

Tutti i premiati saranno protagonisti del Concerto di Gala dei Premiati domenica 26 giugno 2022 alle ore 21.00, nei pressi della Casa Natale del Maestro a Roncole Verdi.

Il 58° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto è realizzato con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Lions Club Busseto “Giuseppe Verdi”, verdissime.com, Fondazione Cariparma.

L’immagine del Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto è un particolare del monumento in bronzo a Giuseppe Verdi, opera dello scultore Luigi Secchi, inaugurato nel 1913 nella piazza centrale di Busseto intitolata al Maestro.

